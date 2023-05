Domani Milan Inter: così Tonali sta preparando l’euroderby

É la vigilia dell’euroderby tra Milan e Inter di Champions League. Grande concentrazione in casa rossonera, in particolar modo per Tonali

É la vigilia dell’euroderby tra Milan e Inter di Champions League. Grande concentrazione in casa rossonera, in particolar modo per Tonali

secondo quanto raccontato da la Gazzetta dello Sport il centrocampista è già in ritiro per il match: niente uscite con gli amici, lavori extra, social spenti e festa di compleanno a casa con la fidanzata. Non sono ammesse distrazioni.