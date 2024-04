Milan Inter, Bonan sorpreso da Pioli: «Mi ha spiazzato, non ho mai capito perché..»

Alessandro Bonan ha parlato a Sky in vista del derby di stasera tra Milan e Inter. Ecco cosa ha detto su Pioli

LE PAROLE – «Viene vissuto come evento definitivo ma non lo è, la parola fine c’è già da un po’. Per il Milan non conta nulla dal punto di vista della classifica anche se c’è il discorso del secondo posto che va portato avanti con impegno. Per il Milan c’è di mezzo l’onore non può perdere e non può perdere male come se successo nei precedenti derby con Pioli. Leao centroavanti? Mi spiazza, non so perchè Pioli non abbia mai pensato di Theo Hernadez a tutta fascia, con la difesa a tre più stretta, Calabria a destra alla Darmian, ricalcando l’idea dell’Inter con un centrocampo un pò più compatto e Leao affiancato dalla prima punta.»