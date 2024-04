Milan Inter, Biasin non vede l’ora: «I nerazzurri ci tengono tanto ma la partita dipenderà tanto dai rossoneri». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Fabrizio Biasin ha parlato così in vista di Milan Inter.

PAROLE – «Credo che tutti stiano aspettando Milan-Inter e la società nerazzurra ha fatto intendere di tenerci parecchio, altrimenti Lautaro e Pavard non si sarebbero fatti ammonire strategicamente a Udine. Dipenderà più dal Milan che dall’Inter. Secondo me, se il Milan riuscirà a ribaltare il risultato contro la Roma giovedì, allora troverà forze psicofisiche per affrontare il match di lunedì in una certa maniera. Se uscirà dall’Europa League, la mia sensazione è che per il Milan sarà molto difficile affrontare con lo spirito giusto la partita».