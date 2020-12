Milan in emergenza, c’è Roback. La benedizione di Ibra: «E’ il futuro della Svezia»

L’emergenza infortunati in casa Milan ha costretto Pioli ha convocare il giovanissimo Emil Roback, pupillo di Ibrahimovic

L’emergenza infortuni in atto in queste settimane a Milanello sta mettendo a durissima prova la tempra e le prestazioni dei rossoneri, che dovranno resistere il più possibile fino a Natale e tentare di difendere, con le unghie e con i denti, il primato in classifica.

Per ovviare al problema numerico, che in particolar modo ha colpito il reparto offensivo, mister Pioli ha inserito tra i convocati per il match di oggi pomeriggio contro il Sassuolo il giovanissimo Emil Roback. Lo svedese, classe 2003, potrebbe essere un futuro talento per la rosa del Diavolo. Ecco le bellissime parole che per lui ha speso Zlatan Ibrahimovic, connazionale e compagno di squadra, in una recente intervista ad AftonBladet:

«È il futuro della Svezia, te lo posso dire adesso. È un giocatore di un livello completamente diverso. E questo è un esempio, non è un tipico giocatore svedese. È un giocatore completamente diverso ed è cresciuto ad Hammarby. Ed è di questo che sto parlando. Abbiamo diversi giocatori ad Hammarby che saranno qualcosa, devono solo avere la possibilità».