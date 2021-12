Milan in Champions League: il dato in comune nelle sconfitte

Il Milan in Champions League ha sempre avuto una beffarda statistica che lo accomunato nelle sconfitte del girone. Ecco di cosa si tratta

C’è una particolare statistica, al quanto beffarda a dirla tutta, che riguarda il Milan in Champions League in questa stagione. I rossoneri, infatti, hanno ottenuto quattro sconfitte che hanno tutte una cosa in comune.

Il Milan, in questa campagna europea, ha sempre perso di misura. Ad Anfield e ieri con il Liverpool 3-2 e 1-2, contro l’Atletico 1-2 ed infine in Portogallo con il Porto per 1-0. Il divario c’è, ma forse non è così grosso come tutti pensano.