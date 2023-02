Milan, il punto sui prestiti: poco spazio per Daniel Maldini

Daniel Maldini è uno dei giocatori che il Milan ha mandato in prestito in questa stagione. Il punto sul suo rendimento

Il Milan osserva il rendimento di Daniel Maldini, giovane attaccante ceduto in estate agli allo Spezia con la formula del prestito secco. Dopo qualche stagione in prima squadra rossonera, il figlio d’arte è partito per trovare minutaggio e fare esperienza, ma le cose non stanno andando nel verso giusto.

Sono 2 i gol realizzati per il classe 2001 in 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Poco però i minutaggio concessogli da Luca Gotti, che lo ha schierato titolare solo in due occasioni, riservandogli per il resto qualche scampolo finale di partita. Vedremo se con l’arrivo in panchina di Leonardo Semplici la musica cambierà in tal senso.