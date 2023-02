Milan, il punto sui prestiti: Jungdal, Nasti e il resto dei giovani

Il punto sul rendimento dei giovani del Milan in prestito in diverse squadre italiane ed europee. Il focus

Il Milan osserva il rendimento dei propri giovani ceduti in prestito in questa stagione. Diversi giocatori in crescita in diverse squadra tra Italia ed estero.

Andreas Jungdal è passato a gennaio in prestito con diritto di riscatto all’Altach, squadra austriaca dove gioca anche Marko Lazetic. Il portiere danese si è subito conquistato il posto da titolare nelle prime due gare di campionato, entrambe perse contro LASK Linz (0-1) e Rapid Vienna (3-0).

In crescita Marco Nasti a Cosenza. L’attaccante classe 2003, alla sua prima stagione nei professionisti, sta trovando diverso spazio in Serie B riuscendo anche a realizzare il suo primo gol tra i grandi. Insieme a lui in Calabria c’è Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 titolare fisso dei rossoblù. Per lui 1 gol e 1 assist in 25 presenze.

In Lega Pro giocano Gabriele Bellodi (difensore classe ’00 dell’Olbia), Antonio Mionic (centrocampista classe 2001 dell’Alessandria) e Bob Omoregbe (attaccante classe ’03 della Torres).