Milan, Hauge reclama spazio: è lui l’arma in più per la Champions

Jens-Petter Hauge ha salvato il Milan con il suo gol nel finale contro la Sampdoria. Il norvegese ora merita più spazio

Dopo molta panchina e poco spazio in campo, Jens-Petter Hauge è tornato in grande stile. Il suo ingresso con gol nel finale contro la Sampdoria ha salvato una gara giocata male dai rossoneri. Ora il norvegese scala posizioni nelle gerarchie di Pioli.

Castillejo non ha mai convinto, e con Rebic e Leao decisamente fuori forma, può essere il norvegese l’arma in più per questa corsa alla qualificazione in Champions. Anche perchè fin qui, l’ex Bodo ha sempre risposto presente. Dopo Ibrahimovic, è il giocatore con la migliore media gol della rosa (1 rete ogni 174 minuti).