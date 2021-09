Milan, guarda che Adli: migliore in campo da subentrato in Bordeaux-Lens

Grande partita di Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan, con la maglia del Bordeaux contro il Lens

Yacine Adli grande protagonista con la maglia del Bordeaux. Il centrocampista di proprietà del Milan si è fatto notare nel match contro il Lens, dove è stato il migliore della squadra di casa subentrando nel secondo tempo e propiziando il gol del momentaneo 1-2.

La sua grande prestazione non è servita ad evitare la sconfitta dei suoi per 2-3 (con un gol degli ospiti al 97′) ma di sicuro i tifosi rossoneri possono guardare con fiducia al prossimo innesto della rosa del Milan per la prossima stagione.