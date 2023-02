Milan, gli euro-rivali: Tottenham in campo nel derby di Londra

Il Tottenham, avversario del Milan negli ottavi di Champions League, scenderà in campo domani contro il West Ham

Non ci sarà Antonio Conte, in riabilitazione dopo l’operazione alla cistifellea. Il tecnico spera di ritornare in panchina per il ritorno del match con i rossoneri.