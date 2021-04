Milan-Genoa, probabili formazioni: Pioli risolve l’ultimo dubbio rimasto

Milan-Genoa, probabili formazioni secondo Gazzetta dello sport: risolto il dubbio in difesa, sulla destra giocherà Dalot

DUBBIO RISOLTO- Donnarumma regolarmente in porta, nella linea a quattro di difesa, Dalot a destra dopo la buona prestazione di Parma e l’assist a Leao. Una conferma che fa ben sperare per il futuro. Al centro Kjaer e Tomori, Hernandez a sinistra. In mediana Kessie e Bennacer, in avanti non ci sarà Ibra, squalificato, al suo posto Leao, mentre alle sue spalle agirà Calhanoglu, con Saelemaekers a destra e Rebic a sinistra.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao; Squalificati: Ibrahimovic; Indisponibili: Calabria, Maldini.

GENOA (3-5-2)- Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca; Squalificati: Criscito; Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta.