Milan-Genoa, Mandzukic sostituisce Leao: bocciatura per il portoghese

Nel secondo tempo di Milan-Genoa, Rafael Leao è stato sostituito per far spazio a Mandzukic dopo una prestazione negativa

Molto male da prima punta Rafael Leao durante Milan-Genoa. Il portoghese ha offerto una prova decisamente negativa ed è stato sostituito dopo un’ora di gioco per far spazio a Mario Mandzukic. Una mossa inevitabile per Stefano Pioli, che deve cercare assolutamente il gol della vittoria.

Per il classe ’99 altra battuta d’arresto in una seconda parte di stagione in cui è stato praticamente irriconoscibile. Spreca un’occasione goffa, fa poco movimento e non punta mai l’uomo in maniera incisiva. Il Milan aspetta una reazione dall’ex Lille, serve un cambio di marcia.