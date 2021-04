Milan-Genoa 0-0: partiti! E’ iniziata adesso la gara LIVE

Sono 105 i precedenti tra Milan e Genoa in Serie A: i rossoneri conducono con 51 successi a 20, completano 34 pareggi. Solo contro la Fiorentina (38), il Genoa ha pareggiato più match in Serie A che contro il Milan (34). Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei sfide di campionato contro il Genoa (1N, 1P), pareggiando 2-2 la più recente; l’ultima volta che i rossoblù hanno evitato la sconfitta in entrambi gli incontri stagionali contro i rossoneri in Serie A è stata nel 2014/15, con Gian Piero Gasperini in panchina. Il Genoa (1N, 1P) è una delle due sole squadre contro cui il Milan di Stefano Pioli non ha ancora trovato il successo in Serie A – l’altra è l’Atalanta. Milan e Genoa potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92.