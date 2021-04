Milan-Genoa: Czyborra recuperato, ecco chi sostituirà Criscito

Milan-Genoa: Ballardini recupera Lennart Czyborra, mentre Ghiglione dovrebbe sostituire lo squalificato Cristito

Domenica sarà Milan-Genoa: i liguri con Zappacosta a riposo precauzionale contro il Milan, arrivano direttamente dal Signorini le conferme del recupero di Lennart Czyborra.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l’esterno tedesco ieri si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida di domenica a San Siro. Ballardini opta per Ghiglione al posto dello squalificato Criscito.