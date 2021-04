Milan-Genoa: Ballardini recupera due pedine importanti

Milan-Genoa: Davide Ballardini può sorridere. Il tecnico rossoblu recupera Czyborra e Kevin Strootman per la mediana

Il Milan sfida il Genoa nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Davide Ballardini, tecnico dei rossoblu, non potrà contare sulle presenze di Criscito (squalificato) e Zappacosta (non al meglio), ma recupera Czyborra e Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.