Farioli Milan, decisione presa: lascerà il Nizza a fine stagione, ecco la sua prossima destinazione

Farioli Milan, decisione presa: lascerà il Nizza al termine di questa stagione, ecco la sua prossima destinazione

Tra gli allenatori accostati al Milan in queste settimane c’è anche Francesco Farioli, tecnico che si è messo in luce specialmente negli ultimi mesi alla guida del suo Nizza.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Farioli avrebbe deciso di lasciare la Francia al termine di questa stagione per iniziare altrove una nuova avventura professionale. Il suo futuro non sarà però in Italia: su di lui c’è fortissimo l’Ajax, che gli avrebbe già offerto un contratto fino al 2026.