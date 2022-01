Milan Genoa, Coppa Italia: c’è un filotto da continuare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovedì il Milan torna in campo a San Siro per sfidare il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. C’è un dato che sorride ai rossoneri, lo riporta la Lega Serie A:

«Il Milan ha superato gli ottavi di Coppa Italia in tutte le ultime 12 edizioni della competizione; l’ultima eliminazione dei rossoneri, in questa fase della competizione, risale al 2008/09, quando furono sconfitti (1-2), in casa, contro la Lazio».