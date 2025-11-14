Milan Futuro, salta il weekend di campionato per i rossoneri! Il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

La squadra Milan Futuro non scenderà in campo nel prossimo fine settimana. La gara che doveva vedere i giovani rossoneri affrontare la Real Calepina è stata ufficialmente rinviata su richiesta del club, a causa degli impegni con le Nazionali giovanili che hanno privato la formazione di alcuni elementi chiave.

L’incontro, originariamente in programma per domenica 16 novembre, è stato posticipato a mercoledì 26 novembre con fischio d’inizio alle 14:30. La decisione è stata formalizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) tramite un comunicato negli scorsi giorni.

🇮🇹 Tre Assenze per gli Europei Under 21

Il motivo del rinvio è da ricercare nelle numerose convocazioni che hanno colpito la rosa della squadra. In particolare, il club ha richiesto il posticipo data la chiamata di tre calciatori per le importanti Qualificazioni agli Europei Under 21.

Queste assenze avrebbero indebolito eccessivamente la formazione, compromettendo la regolarità della competizione e l’opportunità per i giovani talenti di giocarsi la partita al meglio. La scelta del Diavolo riflette la duplice missione del progetto Milan Futuro: competere nel campionato e sviluppare i giocatori per la Prima Squadra e le rispettive Nazionali.

🔭 La Strategia di Tare e Allegri

Il progetto Milan Futuro è attentamente monitorato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanesenoto per la sua profonda conoscenza del settore giovanile e la capacità di scovare talenti. Il DS considera la squadra B un passaggio fondamentale per l’integrazione graduale dei prospetti più interessanti nel calcio professionistico.

Anche il pragmatico allenatore della Prima Squadra, Massimiliano Allegri, segue con interesse i progressi dei ragazzi. L’obiettivo è quello di fornire un serbatoio di giocatori pronti a salire di livello per rinforzare la rosa dei rossoneri senza ricorrere esclusivamente al mercato esterno. L’impegno dei giovani nelle Nazionali, come in questo caso l’Europeo U21, è un’ulteriore conferma della qualità del vivaio del Milan.

Il rinvio garantirà a tutti i giovani calciatori impegnati con le loro Nazionali di rientrare e di prepararsi adeguatamente per la sfida della Real Calepina del 26 novembre, permettendo al club di schierare la formazione migliore possibile.