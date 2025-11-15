Milan Futuro, posticipata la partita prevista per oggi contro la Real Calepina. Segui le ultimissime sui rossoneri

Cambio di programma per il Milan Futuro. La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha ufficializzato il rinvio della partita di campionato che vedeva la seconda squadra rossonera impegnata contro il Real Calepina. La sfida, originariamente prevista per domenica 16 novembre, è stata posticipata a mercoledì 26 novembre alle ore 14:30.

Il rinvio è stato accordato in seguito alla richiesta avanzata dal club di Via Aldo Rossi, dovuta alla convocazione contemporanea di ben tre calciatori chiave del Milan Futuro nelle rispettive selezioni nazionali per le Qualificazioni agli Europei Under 21.

Il fatto che la squadra risenta in modo così significativo delle chiamate delle Nazionali giovanili è un chiaro segnaledell’ottimo lavoro di sviluppo in corso a Milanello. Questi giovani atleti rappresentano il futuro non solo del Diavolo, ma anche delle rispettive Nazionali maggiori, a conferma della qualità del vivaio milanista.

🌟 Il Progetto Giovani e la Visione di Allegri e Tare

La Seconda Squadra del Milan è un progetto cruciale per la società, volto a formare giocatori pronti per il salto nella Prima Squadra. Ogni convocazione in Nazionale è vista come un riscontro positivo e una validazione della bontà del lavoro svolto.

Il tecnico della Prima Squadra, Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, monitora costantemente le prestazioni di questi talenti, che potrebbero un giorno entrare a far parte della sua rosa. Allo stesso modo, il direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente e uomo di scouting, vede nel Milan Futuro una preziosa risorsa interna, riducendo la necessità di investire cifre esorbitanti sul mercato per giovani promesse.

Il rinvio, pur creando un leggero inghippo nel calendario, è quindi motivo di soddisfazione per la dirigenza rossonera, poiché dimostra che la linea verde intrapresa dal club sta dando i risultati sperati in termini di sviluppo e visibilità internazionale. La nuova data del 26 novembre permetterà al Milan Futuro di affrontare il Real Calepina al completo, senza rinunciare ai suoi tre gioielli di rientro dagli impegni continentali.