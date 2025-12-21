HANNO DETTO
Milan Futuro, Oddo spiega: «La classifica non la guardo, mi interessa solo una cosa e vi dico quale»
Milan Futuro, Massimo Oddo, tecnico dell’U23 rossonera, ha analizzato il pareggio odierno contro la Vogherese: le dichiarazioni
Il Milan Futuro conclude il suo girone d’andata con un pareggio pirotecnico per 2-2 sul campo della Vogherese. Una sfida “sporca” e combattuta, decisa dalle firme di Maximilian Ibrahimovic — sempre più trascinatore con il suo sesto centro stagionale — e del giovane Emanuele Borsani. Con questo punto, i ragazzi di Massimo Oddo chiudono la prima parte di stagione al sesto posto, a ridosso della zona playoff, confermando una crescita costante nel Gruppo B di Serie D.
Milan Futuro, le parole di Massimo Oddo
Al termine del match, il tecnico rossonero ha analizzato la prestazione ai microfoni di Milan TV, sottolineando le difficoltà ambientali e lo spirito della squadra:
- Partita di sacrificio: “Su questo campo non è calcio, è difficile mettere in risalto le nostre caratteristiche. Ci siamo adattati a una partita molto sporca e mentalmente l’abbiamo affrontata bene. Abbiamo regalato un paio di gol, ma la reazione è stata positiva”.
- La classifica può attendere: “Non so neanche come stiamo in classifica, non la vedo mai. Mi interessa la quotidianità e vedere i ragazzi migliorare tecnicamente, tatticamente e di testa. Questa squadra è destinata a crescere fino alla fine”.