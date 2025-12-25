Milan, il dilemma Füllkrug: Massimo Orlando avvisa Allegri sulle scelte tattiche. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’approdo di Niclas Füllkrug alla corte del Diavolo continua a far discutere opinionisti e addetti ai lavori, sollevando interrogativi sulla futura gestione del reparto offensivo. Durante l’ultima puntata di Maracanà, in onda su TMW Radio, l’ex fantasista Massimo Orlando ha espresso il suo parere sull’innesto voluto da Igli Tare, il nuovo DS del Milan che ha deciso di puntare sulla potenza teutonica per rinforzare la rosa. Se da un lato il tedesco garantisce fisicità, dall’altro impone riflessioni profonde a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan chiamato a trovare il giusto equilibrio tra solidità e spettacolo.

Füllkrug: un terminale per i cross dei rossoneri

Secondo Massimo Orlando, il centravanti ex West Ham — un classico numero nove d’area di rigore, abilissimo nel gioco aereo — potrebbe beneficiare enormemente del lavoro degli esterni. In particolare, la precisione nei cross di Davide Bartesaghi, giovane terzino cresciuto nel vivaio, e la dinamicità di Alexis Saelemaekers, ala belga nota per il suo spirito di sacrificio, rappresentano la condizione ideale per esaltare il “panzer”.

Tuttavia, l’opinionista non ha nascosto un certo scetticismo “a pelle” verso l’operazione, pur ammettendo che i meneghiniavessero un disperato bisogno di un punto di riferimento centrale che permettesse alla squadra di alzare il baricentro nelle partite più complicate.

Il rischio prevedibilità: coesistenza tra Leao e Pulisic

Il vero cuore dell’analisi di Orlando riguarda però la gestione dei “senatori” tecnici. Il timore è che l’inserimento di un centravanti così statico possa spingere Massimiliano Allegri verso scelte troppo conservative. Per l’ex calciatore, sarebbe “assurdo” rinunciare sistematicamente a uno tra Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese capace di spaccare le partite con i suoi strappi, e Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di visione di gioco e grande intelligenza tattica.

Il monito per il tecnico livornese è chiaro: il Milan deve evitare di diventare prevedibile. La soluzione risiede nel coraggio di schierare un tridente offensivo che veda la coesistenza di Füllkrug con le due stelle rossonere. Solo mantenendo alta la qualità e la fantasia sugli esterni, il Diavolo potrà realmente competere per lo Scudetto, unendo la forza bruta del nuovo acquisto all’imprevedibilità dei suoi talenti più cristallini. La palla passa ora ad Allegri e alle strategie di Igli Tare per il mercato di supporto.