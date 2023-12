Milan ai piedi di Maignan, i giornali esaltano il francese: «Provvidenziale»

Milan ai piedi di Maignan, i giornali esaltano la prestazione del francese nella sfida di ieri: «Provvidenziale»

Tra i migliori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Frosinone c’è sicuramente Mike Maignan, che con un nuovo assist e parate decisive ha contribuito al successo dei suoi.

Il Corriere dello Sport lo premia con un bel 7,5 in pagella: «L’intervento in uscita su Cui è provvidenziale, come sempre decisivo quando serve. Da un suo lancio per Pulisic il Milan trova la rete del raddoppio. Terzo anno di fila che mette a referto un assist».