Milan-Frosinone, emergenza difesa per Stefano Pioli: chi in difesa con Fikayo Tomori? Il tecnico ha un’idea chiara in testa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista di Milan-Frosinone Stefano Pioli ha le idee chiare per sopperire all’emergenza difensiva.

Se Kjaer non dovesse recuperare, con Tomori giocherebbe Simic, leader della Primavera di Abate.