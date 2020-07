Milan formato trasferta: i rossoneri non perdono fuori casa da 10 partite

Milan e Sampdoria stanno vivendo uno straordinario stato di forma: i rossoneri sono imbattuti in trasferta da 10 partite

Il Milan è imbattuto da 10 partite di campionato e non fa meglio in Serie A dall’aprile 2013 (14 in quel caso). Il Milan non perde una partita di Serie A lontano dal Meazza dal dicembre 2019 (0-5 contro l’Atalanta): cinque successi e tre pareggi da allora. Ecco i precedenti di Sampdoria-Milan.

La Sampdoria non pareggia in casa da gennaio in campionato: da allora per i blucerchiati tre successi interni e quattro sconfitte. La Sampdoria è la squadra di questa Serie A che attende da più partite il pareggio (15) – per i blucerchiati sette successi e otto sconfitte nel parziale. Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus nell’ultimo turno, la Sampdoria potrebbe restare a secco di gol in due gare di fila per la seconda volta in questo campionato (anche a ottobre).