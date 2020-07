Precedenti Sampdoria-Milan: ecco il bilancio tra le due squadre

Precedenti Sampdoria-Milan: ecco il bilancio del Marassi tra i due club in campo questa sera per la trentasettesima giornata di Serie A

Sono 61 le sfide in casa per la Sampdoria, con il Milan in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di 19 vittorie interne, 19 pareggi e 23 successi esterni. La Sampdoria ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Milan in Serie A e non è mai arrivata a tre successi interni di fila contro i rossoneri.

L’ultimo gol realizzato dal Milan in casa della Sampdoria in Serie A risale al settembre 2016, rete di Carlos Bacca per l’1-0 finale rossonero.