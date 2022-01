Milan, fondo Elliott al top: ricavi per 6 miliardi di dollari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fondo Elliott, proprietario del Milan e guidato da Paul Singer, si attesta tra i migliori fondi d’investimento del mondo per ricavi. Nello specifico, rientra tra i top 20 hedge fund per rendimento nel 2021, secondo la graduatoria di LCH Investments. Questa la graduatoria dei primi 10 fondi d’investimento per ricavi, dalla data di fondazione:

Bridgwater: 52,2 miliardi di dollari (1975);

Citadel: 50 miliardi (1990);

Soros Fund Management: 43,9 miliardi (1973 fino al 2017);

De Shaw: 43,7 miliardi (1988);

Millennium: 42,4 miliardi (1989);

Lone Pine: 42,2 miliardi (1996);

Elliott: 39,3 miliardi (1977);

Viking: 38 miliardi (1999);

TCI: 36,5 miliardi (2004);

Baupost: 34,7 miliardi (1983).