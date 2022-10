Milan, Florenzi ospite a New York per il Trophy Tour: le ultime

Alessandro Florenzi farà parte della seconda tappa dell’AC Milan Trophy Tour a New York. Il comunicato ufficiale del club

AC Milan e Roc Nation, Entertainment Company fondata da JAY-Z, hanno unito le forze e assieme all’AC Milan Club New York City si preparano ad ospitare uno speciale evento della serie “From Milan to Many”, in programma domani, sabato 8 ottobre all’esclusivo 40/40 Club di Manhattan, al numero 6 di West 25th St, di proprietà dello stesso JAY-Z.

Sarà il difensore Alessandro Florenzi a rappresentare i rossoneri a New York, assieme ad uno speciale ospite: la Coppa Campioni d’Italia 2021/22. L’evento gratuito, il secondo a tinte rossonere ospitato al 40/40 Club in meno di un anno, permetterà ai tifosi di incontrarsi in una location unica e di assistere assieme alla partita tra AC Milan e Juventus, big match di Serie A in grado di riunire la grande famiglia del Milan nel mondo.

L’evento, parte della serie “From Milan to Many”, comincerà alle ore 10.30 locali e sarà a entrata libera. I primi 300 ad arrivare verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori rossoneri. Prima dell’evento, venerdì 7 ottobre tra le ore 17.00 e 19.00 locali, la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 sarà anche in mostra al PUMA NYC Flagship Store, nell’iconica 5th Avenue.

Questa è la seconda volta in meno di un anno che il Milan visita New York. Alla fine dello scorso anno infatti, un 40/40 Club completamente esaurito aveva ospitato già un evento a tinte rossonere in occasione del Derby di Milano. Questa visita sottolinea dunque la popolarità del Milan negli Stati Uniti, un paese che conta oltre 24 milioni di tifosi rossoneri, dato che assesta il Milan al primo posto tra i Club italiani più seguiti nel paese secondo Nielsen. Inoltre, il Milan è risultato il brand calcistico italiano che negli USA gode della migliore reputazione secondo una ricerca condotta dalla società internazionale di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov.

New York è la seconda tappa dell’AC Milan Trophy Tour, tour globale organizzato in collaborazione con Emirates per portare la Coppa Campioni d’Italia in giro per il mondo. La prima tappa è stata Londra, nel Regno Unito, questa settimana, dove circa 2.000 tifosi hanno riempito BOXPARK Wembley per vedere da vicino il trofeo e celebrare la passione rossonera assieme alle leggende Alessandro Nesta e Daniele Massaro. Il Tour continua dunque con New York, mentre altre date verranno aggiunte nel prossimo futuro.

Il Tour è stato pensato mettendo al centro l’esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l’opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna “From Milan to Many”, che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo.

Il Tour vuole annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi, dando loro la possibilità di interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.