Milan Fiorentina streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Milan e Fiorentina si affrontano stasera a San Siro per il tredicesimo turno di campionato: ecco dove vedere la sfida in tv e in streaming

In questo tredicesimo turno del campionato di Serie A si sfidano stasera a San Siro Milan e Fiorentina. Fischio d’inizio previsto per le 20:45. Sfida delicata per i rossoneri, chiamati ad una scossa dopo alcuni risultati deludenti e con parecchie defezioni.

La partita sarà disponibile sia su Dazn che su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K). Inoltre si potrà vedere il match anche in streaming tramite l’app di Dazn, tramite quella di Sky Go e su Now.