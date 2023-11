Milan Fiorentina 1-0: i rossoneri tornano a vincere

Il Milan ospita la Fiorentina nella tredicesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan vuole tornare a vincere in campionato, interrompendo così un digiuno di vittoria che dura da quasi due mesi. Avversaria la Fiorentina a San Siro.

Milan Fiorentina 1-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

4′ Ritmi alti a san Siro con entrambe le squadre che provano a fare la partita, imponendo il proprio gioco

7′ Ancora nessun tiro nello specchio della porta da parte di entrambe, difese attente

10′ Resiste la parità a San Siro con le due squadre che provano a trovare il varco giusto per sfondare

14′ Tanti errori da parte della Fiorentina in impostazione di gioco, tante rimesse regalate al Milan

17′ Gara che resta bloccata con le difese che stanno avendo in questo la meglio sui rispettivi attacchi

19′ Tiro Duncan – cross di Nico Gonzalez che pesca sul secondo palo il compagno che si coordina per il tiro al volo ma stecca la conclusione che si perde sul fondo

22′ Occasione Pulisic – carambola dopo un recupero palla alto del Milan che favorisce l’americano che stoppa di petto e calcia al volo, tiro centrale deviato da Terracciano in angolo

26′ Partita che si è accesa

30′ Occasione Milan – recupero palla di Pulisic, Reijnders avvia il contropiede e imbuca per Calabaria che entra in area da posizione defilata, tenta il tiro quando avrebbe potuto servire i compagni al centro. Blocca Terracciano

32′ Cross insidioso della Fiorentina dalla sinistra d’attacco, salva Pobega che però nel deviare in angolo rischia l’autogol

37′ La Fiorentina gioca di possesso, il Milan prova a sfruttare le ripartenze, resiste per ora lo 0-0

39′ Occasione Fiorentina – recupero palla della viola con Duncan che offre a Nico Gonzalez libero di calciare a giro dal limite dell’area. Tiro alto sopra la traversa

43′ Doppia occasione Milan – prima Pobega è pericoloso di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo con Terracciano che con un miracolo toglie il pallone dalla porta, insiste il Milan con Chukwueze che serve Pulisic che non controlla a due passi da Terracciano

45′ Calcio di rigore per il Milan con Parisi che atterra in area Jovic lanciato a rete

45+1′ GOL THEO HERNANDEZ – il francese spiazza Terracciano dal dischetto

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Occasione Milan – cross dalla sinistra di Theo Hernandez impatta di testa in area Musah, attento Terracciano che salva

48′ Occasione Fiorentina – dall’azione pericolosa del Milan nasce il contropiede viola con Beltran che si trova solo davanti a Maignan ma il portiere rossonero in uscita bassa lo ipnotizza e lo ferma recuperando anche il pallone

51′ Si alzano decisamente i ritmi di gioco

53′ Occasione Nico Gonzalez – sbaglia il rinvio Maignan, ne approfitta Duncan che serve Beltran che a sua volta gira per l’argentino che prova la conclusione dal limite, tiro fuori di poco

56′ Pericolosa la Fiorentina – sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva in area rossonera dopo uno schema, allontana male la difesa con il pallone che si alza a campanile per poco non sorprende Maignan, uscito male in presa alta

60′ Alza i ritmi la Fiorentina a caccia del pari

63′ Tiro Nico Gonzalez – l’esterno viola prende il tempo alla difesa e di testa prova a sfruttare un cross dalla sinistra, la conclusione però è imprecisa

72′ Protesta la Fiorentina – Sottil chiede un fallo di mano di Loftus Cheek in area di rigore rossonera su un suo tiro, per Di Bello non c’è nulla. Dopo un consulto al Var di qualche minuto si prosegue

75′ Jovic si divora il gol del raddoppio – grande imbucata di Theo Hernandez che lo mette davanti alla porta ma il serbo si fa ipnotizzare da Terracciano che salva con i piedi

78′ Occasione Sottil – l’esterno della Fiorentina prova il tiro che viene deviato in angolo da Thiaw che rischia l’autogol

83′ Fiorentina a caccia del pari, Milan chiuso in difesa

86′ La Fiorentina spinge a caccia del gol del pareggio, attenta la difesa del Milan

88′ Occasione Lopez – il centrocampista della Fiorentina riceve palla dopo un batti e ribatti in area di rigore. Tiro dal limite fuori di poco

95′ Miracolo di Maignan – schema da calcio d’angolo della Fiorentina con Mandragora che da due passi prova a battere a rete ma il portiere gli nega tutto con un intervento prodigioso

97′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Maignan

Milan Fiorentina 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 45’+1′ Theo Hernandez

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (92′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo; Musah (82′ Krunic), Reijnders , Pobega; Chukweuze, Jovic (82′ Camarda), Pulisic (60′ Loftus Cheek). All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Adli, Romero, Chaka Traore

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan (80′ Mandragora), Arthur (46′ Maxime Lopez); Nico Gonzalez, Bonaventura (87′ Kouame), Sottil (80′ Ikone); Beltran (69′ Nzola). All. Italiano. A disp. Martinelli, Christense, Infantino, Mina, Comuzzo, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: 11′ Arthur; 56′ Tomori; 76′ Pioli

Milan Fiorentina: il pre-partita