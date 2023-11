Pagelle Milan Fiorentina: Theo Hernandez decisivo, Maignan blinda la porta

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A: pagelle Milan Fiorentina

TOP: Maignan, Theo Hernandez

FLOP: Chukwueze

VOTI:

Maignan 7– Mai impegnato nel primo tempo, con la Fiorentina che calcia due volte nello specchio ma lo fa in maniera imprecisa. Nei minuti di recupero compie un miracolo che evita il gol della Fiorentina

Calabria 6 – Buona spinta in fase offensiva, spesso duetta con Musah o Chukwueze, ha un’occasione da gol ma il tiro è centrale, nella circostanza pecca di egoismo avrebbe potuto servire anche i compagni in area (92′ Florenzi sv)

Thiaw 6 – Attento in fase di copertura, insieme a Tomori usa il fisico quando serve per contenere le iniziative della Fiorentina

Tomori 6– Prestazione solida, usa il fisico e si posiziona sempre bene quando serve chiudere le azioni della Fiorentina.

Theo Hernandez 6,5 – Ha il merito di sbloccare il match sul finire del primo tempo dal dischetto su rigore procurato da Jovic dopo un’inizio non brillante

Reijnders 6 – tanti palloni giocati in mezzo al campo, offre a Calabria una buona occasione da rete ma il capitano rossonero non ne approfitta

Musah 6 – Grinta, muscoli e sovrapposizioni, quasi spesso a giocare alto al fianco di Jovic o addirittura più esterno sulla fascia alternandosi con Chukwueze (82′ Krunic sv)

Pobega 6,5 – Recupera più di una volta palla, chiude in fase difensiva e si propone in fase offensiva

Pulisic 6 – Uno dei migliori del Milan nel primo tempo, ha il compito di non far rimpiangere Leao sulla sinistra e ci riesce bene. La prima occasione da gol del Milan capita sui suoi piedi ma è attento Terracciano a deviare in angolo (60′ Loftus Cheek 6)

Chukwueze 5,5 – manca ancora qualcosa, propositivo e pericoloso con la sua velocità ma manca il guizzo decisivo in più di un’occasione

Jovic 6 – Ha pochi palloni giocabili ma l’unico lo sfrutta puntando la porta e procurandosi il rigore poi trasformato da Theo Hernandez sul finire del primo tempo (82′ Camarda SV)