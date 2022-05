Milan-Fiorentina, la preghiera del bimbo a San Siro: «Ci ha fatto vincere lui!». Sui social diventa virale il video

È il minuto 77 di Milan-Fiorentina. Un piccolo tifoso rossonero inquadrato in tribuna decide di chiedere una mano dall’alto per sbloccare una partita apparentemente inchiodata sullo zero a zero.

Segno della croce e piccola preghiera: qualcuno deve averlo ascoltato visto che pochi secondi dopo Rafael Leao ha trovato il gol partita. In molti hanno poi ringraziato il bimbo sui social, ritenuto fondamentale per il successo.