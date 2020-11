C’è anche Zlatan Ibrahimovic a San Siro per sostenere la squadra. Lo svedese guarderà dagli spalti Milan-Fiorentina

Il Milan avrà un sostenitore in più per il match con la Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, out per infortunio, sosterrà i suoi compagni dagli spalti di San Siro, sperando che la sua presenza dia una carica in più alla squadra.

Ricordiamo che lo svedese è fuori per una lesione al bicipite femorale che lo terrà ai box per altri 12-15 giorni.