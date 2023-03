Milan, fiducia totale a Pioli: ecco perché piace alla società. L’ha detto Scaroni da New York e i fatti lo dimostrano

Da New York il messaggio del Presidente del Milan Paolo Scaroni è chiaro: fiducia totale per Stefano Pioli. A marzo, la squadra ha conquistato i quarti di finale di Champions ma non ha vinto una partita. Nonostante ciò, il tecnico gode del sostegno della società per motivi, oltre ad una memoria non tanto storica che riconduce al recente scudetto vinto: è serio, lavora tanto e si lamenta poco, riuscendo ad essere sempre autocritico.

Sostegno però che deve essere ricompensato da Pioli in queste prossimi mesi, con due fronti aperti: la Champions League 2022/23 e la qualificazione in Champions League 2023/24. La prima è un sogno, la seconda deve essere realtà, dato che è fondamentale per le casse rossonere. Per questo, il vero obiettivo è essere tra le prime quattro di campionato; la Champions, è il coronamento di un sogno e anche di un bonus previsto nel suo contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.