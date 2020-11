Milan femminile: UFFICIALE! Veronica Boquete è rossonera

Milan femminile: Veronica Boquete da oggi è ufficialmente una nuova giocatrice rossonera, grande colpo e rinforzo per Maurizio Ganz

Ne avevamo parlato giusto qualche mese fa, ora, Veronica Boquete, proveniente dall’Utah Royals è diventata ufficialmente una nuova calciatrice del Milan femminile.

La spagnola era presente sabato allo stadio Caduti di Brema dove ha seguito insieme ad Elisabet Spina, il match contro il Napoli, vinto 1-2 grazie ad una splendida doppietta di Valentina Giacinti.

Un rinforzo molto importante per Maurizio Ganz, che ora si trova in rosa una calciatrice di grande esperienza internazionale, ex Bayern Monaco e PSG, trequartista ma abile come mezzala e interno di centrocampo. Le qualità della nativa di Santiago di Compostela sono ben note. Toccherà al tecnico rossonero usufruirle nel migliore dei modi. Boquete ha scelto il numero 87.