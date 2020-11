Milan femminile: sesto gol in sette gare per Valentina Giacinti

Milan femminile: Valentina Giacinti, grazie alla doppietta contro il Napoli, ha raggiunto quota sei reti in campionato

Il Milan femminile ha battuto il Napoli 2-1 e si trova ora al secondo posto in classifica davanti al Sassuolo, staccato di due punti a tre lunghezze dalla Juventus di Rita Guarino, capolista.

Decisiva Valentina Giacinti, che grazie alla sua doppietta (seconda in stagione) ha raggiunto quota sei gol in sette partite: quattro in tre gare. Numeri che testimoniano il grande miglioramento dell’attaccante ex Brescia, tornata, rispetto alla passata stagione a segnare con più frequenza.