Milan Femminile, Fusetti: «Napoli, era difficile. Importante erano i 3 punti»

Laura Fusetti, giocatrice del Milan Femminile, ha commentato la vittoria di ieri delle rossonere contro il Napoli per 1-2. Ecco le sue dichiarazioni: «Venire a Napoli sapevamo fosse difficile. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e di imporre il nostro gioco, anche se ogni tanto ci siamo un po’ perse.»

«Siamo state unite e ci siamo aiutate in difesa – ha continuato la Fusetti – e anche gli attaccanti aiutavano nella fase di non possesso. Il gruppo ha fatto la idfferenza, l’importante erano i 3 punti. Contro la Roma non vediamo l’ora di giocare. Cureremo tutti i dettagli e vogliamo dare il massimo per far vedere quanto valiamo. Dobbiamo continuare su questa strada».