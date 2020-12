Milan femminile: trionfo rossonero e ora sognare lo scudetto non è utopia

Milan femminile: le rossonere battono un grande Sassuolo e conquistano sempre più il diritto di accedere nella prossima stagione alla…

Miglior difesa della Serie A, zero gol subiti negli ultimi tre confronti, rispettivamente con Roma, Fiorentina e Sassuolo, ecco il Milan femminile di Maurizio Ganz, maturato sotto tutti i punti di vista. Il gioco è ancora troppo difensivista? Possibile ma resta il fatto che la squadra rossonera è solida e verso un unico obiettivo: il secondo posto.

Le rossonere battono il team di Giampiero Piovani, bello da vedere in campo sia a livello di gioco sia tatticamente, una squadra terza non per caso, e ora la Champions League non è un miraggio (tutto nelle proprie mani). Decisiva Giacinti, un martello-sentenza da Empoli in poi e una Spinelli bomber, mattatrice anche al Gino Bozzi contro la Viola di Cincotta.

Si conclude così un 2020 turbolento, ricco di soddisfazioni, in particolar modo in questa nuova stagione e delusioni (lo scorso anno) con un terzo posto per differenza reti sulla Fiorenrina causa coronavirus, vero protagonista di questi dodici mesi.

Ora una meritata pausa e a gennaio l’Hellas Verona per chiudere il girone di andata, per poi sognare perché no, quel tricolore che molti ipotizzano ma pochi credono.