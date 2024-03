Milan Femminile, Soffia suona la carica: «Ritroviamo consapevolezza, abbiamo questo da dimostrare»

Il Milan Femminile si prepara ad affrontare la Poule Salvezza. In vista del match contro il Pomigliano le parole di Soffia a Milan TV

LE PAROLE – «Negli ultimi mesi ho trovato più spazio, siamo state tutte disponibili in vista di quello che ci aspettava: la semifinale di Coppa Italia e cercare di riconquistare qualcosa che nella prima parte di stagione non siamo riusciti a fare. Speriamo di, in quello che sarà il nostro campionato adesso, dimostrare di avere ancora qualcosa da raccontare. Nelle prossime partite ci sarà da combattere, sarà importantissimo trovare quella cosa che ci è mancata nella prima parte di campionato: la cattiveria. Quella di lottare su ogni pallone, di crederci. Secondo me, questa parte di campionato che ci aspetta, ci preparerà e ci formerà per il futuro. Il fatto di incontrare squadre che ti fanno pensare che sarà facile può essere un’arma a doppio taglio, – afferma Soffia – perché alla fine dei conti non saremmo dove siamo se fossero state facili da battere. Ci motiverà a far vedere quello che non abbiamo fatto vedere, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza di chi siamo, perché essendo il Milan dobbiamo ritrovare e ridimostrare che abbiamo perso qualcosa, ma stiamo tornando sulla strada giusta»