Milan Femminile, brivido e qualificazione: Soffia decide la sfida di Coppa. Le sue dichiarazioni

Milan Femminile, Angelica Soffia regala i quarti di Coppa Italia alla squadra di Bakker: le parole nel post-partita

Il Milan Femminile stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia al termine di una gara vietata ai deboli di cuore. Allo Sciorba Stadium, le rossonere di Suzanne Bakker battono il Genoa per 2-3, rischiando di sciupare un doppio vantaggio ma trovando la forza di reagire nel finale grazie alla zampata di Angelica Soffia.

Milan Femminile, la cronaca: vantaggio, blackout e reazione

Il Milan approccia bene il match e mette in ghiaccio la pratica già nel primo tempo:

Uno-due rossonero: Al 26° Evelyne Ijeh sblocca la gara, seguita al 34° dal raddoppio firmato da Kyvåg , che sembra chiudere i giochi.

Al 26° sblocca la gara, seguita al 34° dal raddoppio firmato da , che sembra chiudere i giochi. La rimonta ligure: Nella ripresa il Genoa rientra in campo con un altro piglio. Le reti di Söndergaard e Hilaj ristabiliscono la parità, approfittando di un vistoso calo di tensione della difesa milanista.

Nella ripresa il Genoa rientra in campo con un altro piglio. Le reti di e ristabiliscono la parità, approfittando di un vistoso calo di tensione della difesa milanista. Il guizzo finale: All’81°, Angelica Soffia svetta su un corner battuto da Van Dooren e trafigge il portiere avversario, regalando al Diavolo l’accesso al turno successivo, dove le rossonere incroceranno la Fiorentina.

Il commento di Angelica Soffia

Protagonista assoluta del match, la centrocampista azzurra ha analizzato la prestazione ai microfoni di Milan TV, senza nascondere i difetti emersi durante i 90 minuti:

«L’obiettivo era passare il turno. Ci siamo complicate un po’ la vita nel secondo tempo nonostante avessimo il controllo della partita: ma l’importante era passare il turno».

Soffia ha poi aggiunto una riflessione sulla tenuta psicologica del gruppo:

«Sì, stiamo cercando di migliorare un po’ questo calo di attenzione. Dobbiamo imparare a gestire meglio il risultato, anche perché eravamo in controllo della partita. L’importante è che c’è stata la reazione».