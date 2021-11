Milan femminile: sabato sfida al Cittadella, le ultime dal Vismara

Sabato il Milan femminile affronterà il Cittadella nel match valido per il turno qualificazione di Coppa Italia, le ultime dal Vismara

Sabato il Milan femminile sfiderà il Cittadella nel match valido per il turno qualificazione di Coppa Italia. Le venete hanno perso la prima gara contro l’Hellas Verona 1-4 e dunque sono ad un passo dall’eliminazione.

Maurizio Ganz dovrebbe senza alcun dubbio adottare un ampio turnover con Selimhodzic e Longo possibili titolari. In difesa una tra Agard o Fusetti dovrebbe rifiatare. In porta spazio ad una tra Korenciova o Fedele. In mezzo possibile turno di riposo anche per Adami.

Milan femminile (3-4-2-1): Korenciova; Agard, Arnadottir, Codina; Rizza, Grimshaw, Mauri, Selimhodzic; Longo, Cortesi; Stapelfeldt.