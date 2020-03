Milan Femminile, Rinaldi: «Allenamento giornaliero con le mie coinquiline»

Deborah Salvatori Rinaldi, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di questo particolare momento

Deborah Salvatori Rinaldi, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di questo particolare momento: «In questo tempo a casa mi sto dedicando ad una lista lunga di cose che avevo da fare, soprattutto lavorative perché sono una designer e avevo un po’ di lavoretti in sospeso da portare a termine e da iniziare. La mattina ci dedichiamo all’allenamento giornaliero, io e le mie coinquiline nonché compagne di squadra nel Milan. Il programma ce lo invia il nostro preparatore atletico e fino ad oggi abbiamo fatto sia forza che cardio in un programma impostato a mo di sfida. Questo ci stimola un pochino di più sapendo però che l’importante è mantenersi in forma per quel che si può aspettando che questo periodo finisca» ha dichiarato la rossonera a Sky Sport.