Milan femminile, prima settimana di lavoro per le rossonere – VIDEO

Milan femminile, prima settimana di lavoro appena trascorsa per le rossonere a Vismara: la sorrisi e volti distesi per Valentina Giacinti e compagne che il prossimo 22 agosto cominceranno una nuova avvincente stagione.

In attesa dell’immissione del professionismo all’interno del calcio femminile, le rossonere di Maurizio Ganz hanno ripreso ad allenarsi al fine di preparare al meglio la prossima stagione agonistica di Serie A.

How's the first week back to work, Rossonere? ❤️🖤

Prima settimana di lavoro per le rossonere: ecco com'è andata ⤵️ #FollowTheRossonere #SempreMilan#Alps pic.twitter.com/P8wst9Dlhw

