E. Spina: «Calcio femminile professionistico? Il percorso è già avviato»

Elisabet Spina, responsabile del Milan femminile, ha parlato del futuro ingresso del calcio femminile italiano nel professionismo

Elisabet Spina, responsabile del Milan Femminile, ha parlato, insieme ad altri esperti nel settore, in una tavola rotonda proposta da Olympialex in occasione del formale avvio dell’iter di graduale riconoscimento del professionismo femminile in ambito calcistico:

«Noi ci siamo approcciati al calcio femminile con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Elisabet Spina nel corso della conferenza organizzata da Olympialex – facendo degli investimenti importanti non tanto per il raggiungimento in breve tempo di risultati sportivi quanto soprattutto investimenti diretti alle tutele delle atlete. Dal primo anno in cui abbiamo partecipato al campionato, dunque dalla stagione 2018/19, abbiamo deciso di far sì che le atlete potessero godere oltre che dell’accordo economico, quindi dei proventi derivanti dall’accordo economico depositato presso la divisione del Calcio femminile, anche di un contratto di collaborazione col club che potesse permettere a noi di versare loro i contributi previdenziali».

PROFESSIONISTE DI FATTO – «Quindi le nostre atlete già da due anni hanno grazie a noi riconosciuto uno status di fatto da professioniste; la scorsa stagione – continua Elisabet Spina – siamo stati seguiti dall’Inter in questo e crediamo che verrà seguito da altri club nel futuro. La società è stata molto sensibile al tema che ci occupa dunque».

MASSIMA CONSAPEVOLEZZA – «Le atlete oggi si sentono riconosciute ed è necessaria la massima consapevolezza a tutti i livelli per il percorso graduale e importante che stiamo compiendo tutti, tutte le parti interessate, che ci inorgoglisce».