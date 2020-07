Milan femminile: l’ex Sandra Zigic firma per l’Orobica BG

Milan femminile: l’ex centrocampista rossonera, Sandra Zigic, ha firmato un nuovo contratto con l’Orobica BG

Tra le giocatrici in uscita del Milan femminile spunta Sandra Zigic, decisiva nel match vinto dalle rossonere contro il Sassuolo di Giampiero Piovani al Vismara in questa ultima stagione.

La croata, ieri, ha firmato ufficialmente il nuovo contratto con l’Orobica BG, club che è appena retrocesso in Serie B femminile, insieme al Tavagnacco. Indosserà la maglia numero 19. Per il club bergamasco è un grande colpo in vista della prossima stagione, per tornare immediatamente nella massima serie.