Milan Femminile: Korenciova chiusa da Giuliani? Il punto

Maria Korenciova difende la porta del Milan Femminile dalla sua fondazione. L’arrivo di Giuliani, però, le costa il posto da titolare

Maria Korenciova è dal 2018, anno di nascita della prima squadra del Milan Femminile, il portiere titolare della formazione rossonera. L’arrivo in estate di Laura Giuliani, ex estremo difensore della Juventus e titolare tra i pali nella Nazionale Italiana, le è costato però il posto da titolare.

La slovacca si trova così ora nel ruolo di secondo super affidabile. In Champions League ha giocato solo l’italiana, ma non è escluso che Maurizio Ganz, viste le prestazioni di alto livello della classe ’89 in questi anni, possa ancora darle fiducia in Coppa Italia e in alcuni incontri di campionato facendo un po’ di turnover.

Poche speranze di scendere in campo invece per il terzo portiere Noemi Fedele, classe ’97 arrivata dalla Fiorentina.