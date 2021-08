Highlights e Gol Milan Verona femminile : le immagini del match – VIDEO

Il Milan femminile ha ottenuto la prima vittoria in campionato, su twitter ripropone gol e highlights della sfida contro il Verona

Buona la prima. All’esordio in campionato davanti ai propri tifosi il Milan centra la prima vittoria rispondendo al successo delle altre big che hanno vinto. Battuto il Verona 4-0, decisivi la doppietta di Giacinti, il gol di Bergamaschi e ripartenza in contropiede conclusa in maniera vincente da Vero Boquete.

La società rossonera ha riproposto con un tweet i gol e gli highlights della serata: «Un poker all’esordio in Serie A Femminile»