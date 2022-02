Milan Femminile, Guagni miglior calciatrice di gennaio – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alia Guagni, perno del Milan Femminile di Maurizio Ganz, ha vinto il premio come miglior giocatrice del mese di gennaio

L’AIC ha eletto Alia Guagni come miglio giocatrice femminile del mese di gennaio. Il comunicato sul profilo Instagram:

«Tre preziosissimi assist e un gol è il bottino di Alia Guagni, al rientro in Italia dalla parentesi in Spagna tra le fila dell’Atletico Madrid. Dal suo spazio naturale, la difesa, la numero 37 del Milan riesce a supportare la manovra d’attacco usando qualità di impostazione e di corsa e a mettere la firma sulle due vittorie d’inizio anno: il gol di testa contro il Verona ma soprattutto le tre imbeccate contro la Sampdoria dimostrano soprattutto la sua capacità di leggere l’azione e diventarne punto di svolta.

In partita dimostra intelligenza tattica, sa come difendere la palla perfettamente con il suo corpo e quando intervenire per bloccare le avversarie. Ha qualità nei piedi; infatti, contro la Samp i suoi lanci si infilano nelle crepe delle avversarie: 3 traiettorie simili partono dalla destra verso l’area di rigore, puntuali e rigorose per la testa di Lindsey Thomas, di Valentina Bergamaschi e di Martina Piemonte per il 3-0 del Milan.

Se il gol di testa contro l’Hellas è figlio della capacità di inserimento di Alia Guagni, i 3 assist contro la Sampdoria sono altrettante testimonianze di raffinatezza ed esperienza che Guagni sa mettere a punto con diverse sfumature.

In occasione del primo assist, infatti, la numero 37 del Milan si porta palla al piede sulla fascia destra, tiene il confronto fisico con l’avversaria e la posizione, per riuscire a trovare la coordinazione e lo spazio giusti per confezionare il lancio, delicato e preciso. Ancora di più, il secondo assist racconta la capacità di dialogo con le compagne – nel caso specifico Greta Adami – e di trovare il tempo giusto per accelerare, mentre il terzo testimonia la qualità di corsa in velocità, per riceve palla, ancora sul corridoio di destra.

A gennaio, le rossonere ritrovano il gioco e la lucidità in mezzo al campo e un certo ordine in difesa: nei successi delle due prove di campionato, contro l’Hellas Verona e contro la Sampdoria, uno dei cambi di passo principali è Alia Guagni, che è riuscita non solo a inserirsi subito nella squadra ma a darle un riferimento importante, una solida presenza a cui affidarsi, in molteplici occasioni durante la partita».