Milan femminile: Giacinti in gol con la Nazionale

Nel match di qualificazioni ai mondiali femminili, Valentina Giacinti è andata a segno. La descrizione della rete

Valentina Giacinti inarrestabile. Dopo le quattro reti siglate alla Lazio, il capitano del Milan è riuscita timbrare il cartellino anche nella sfida di qualificazione ai Mondiali con l’Italia, impegnata contro la Moldova.

Al minuto 34′, infatti, la punta rossonera si è presentata in area di rigore, dopo il primo tentativo respinto dal portiere, Cernoia le ha servito nuovamente il pallone in mezzo all’area per il tap in vincente. Al momento, le azzurre stanno vincendo 3-0.