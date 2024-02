Il Milan Femminile ospita la Fiorentina nella giornata 15 della Serie A 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Dopo il pareggio contro il Pomigliano torna in campo il Milan Femminile per giornata 15 della Serie A 2023-24. 2023-24. Le rossonere ospitano la Fiorentina al Puma House of Football.

Milan Femminile Fiorentina 1-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2 ‘ Subito pericolosa Nadim – la nuova numero 8 rossonera riceve palla dopo un’azione sviluppata da rimessa laterale. Controlla in area e in mezzo a due avversarie prova a coordinarsi ma al momento della conclusione perde l’equilibrio

5′ Partita subito dai ritmi alti con in particolare le rossonere a provare a spingere a caccia del gol

6′ Occasione potenziale per il Milan – grande giocata di Dubcova che con l’esterno lancia Nadim in profondità, situazione di 3 contro 2 a favore delle rossonere ma la numero 8 tarda nel passaggio per Laurent che sì riceve ma poi è subito murata

10′ Fiorentina in difficoltà – non riesce a ripartire con pericolosità, il pallino del gioco continua ad averlo il Milan che prova con insistenza a cercare il gol del vantaggio

15′ GOL DUBCOVA – Azione di contropiede delle rossonere avviata da Nadim, dopo un rimpallo la palla finisce a Grimshaw, cross rasoterra, la palla rimane lo dopo l’intervento di Baldi, Staskova appoggia per Dubcova che infila a porta vuota

17′ Laurent si divora il raddoppio – lancio di Grimshaw dalle retrovie, un indecisione della difesa premia la numero 24 che sola davanti a Baldi la grazia calciando alto

21′ GOL JANOGY – Reagisce subito la Fiorentina, errore di Swaby in disimpegno, ne approfitta Severini che crossa in area deviazione di testa da pochi passi della numero 17 che pareggia

24′ Prova a reagire subito il Milan per tornare in vantaggio. La Fiorentina ha segnato al primo tiro in porta, le rossonere continuano ad avere il pallino del gioco

27′ Il Milan rifiata, la Fiorentina prova ad approfittarne complice qualche errore in impostazione delle rossonere

34′ Fase di gioco in cui regna l’equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a creare pericoli, complice difese attente e qualche imprecisione di troppo in fase di possesso

38′ Severini si divora il vantaggio – schema su calcio di punizione della Fiorentina con Boquete che finta il tiro e passa a lla compagna che sola davanti a Giuliani calcia alto

39′ Problemi per Tortelli che chiede il cambio, al suo posto l’ex della gara Spinelli

40′ GOL STASKOVA – grandissima giocata dell’attaccante rossonera che difende palla, va via in mezzo a tre e sola davanti a Baldi la batte per il nuovo vantaggio rossonero

42′ Il Milan sfiora il tris – Mascarello riceve palla al limite della area viola, si coordina e calcia a giro, Baldi in allungo le nega il gol con un miracolo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Milan Femminile Fiorentina 2-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 15′ Dubcova; 21′ Janogy; 40′ Staskova

MILAN FEMMINILE (4-2-3-1) Giuliani; Bergamaschi, Swaby, Piga, Guagni; Mascarello, Grimshaw; Dubcova, Nadim, Laurent; Staskova A disp. Cernoia, Fusetti, Rubio Avila, Vigilucci, Ijeh, Soffia, Marinelli, Copetti, Dompig All. Corti

FIORENTINA (4-3-3): Baldi; Tortelli (39’Spinelli), Agard, Erzen, Faerge; Severini, Catena, Johannsdottir; Boquete, Hammarlund, Janogy; A disp. Schroffenegger, Cinotti, Longo, Toniolo, Santini, Mijatovic, Tucceri, Russo All. De La Fuente

Arbitro: Gianquinto

Ammonite: