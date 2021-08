Milan Femminile: le ex Babb e Spinelli possibili titolari contro le rossonere

Il Milan Femminile affronterà la Sampdoria nella prima trasferta rossonera in campionato. Ci saranno le ex Babb e Spinelli

La Sampdoria ha indicato il campo Riccardo Garrone di Bogliasco come impianto di casa. Le rossonere saranno in scena il Liguria il 4 settembre, quando sfideranno le blucerchiate delle ex Selena Babb e Giorgia Spinelli.

Le due calciatrici hanno buone possibilità di scendere in campo contro il Milan: in porta l’olandese vivrà un ballottaggio con Amanda Tampieri, ma al momento l’ex rossonera sembra leggermente in vantaggio. Il centrale difensivo dovrebbe invece essere praticamente certa, salvo infortuni, del posto nell’undici titolare di Antonio Cincotta.